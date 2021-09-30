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В аэропорту Майами пассажир не дождался трапа и вышел из самолета через крыло: видео

В аэропорту Майами пассажир не дождался трапа и вышел из самолета через крыло: видео

В аэропорту Майами пассажир не дождался трапа и вышел из самолета через крыло: видео

Скриншот видео

Нетерпеливого мужчину сразу задержали правоохранители.

Пассажир самолета American Airlines, который приземлился в аэропорту Майами (США), не захотел ждать в длинной очереди, чтобы спуститься по трапу, и воспользовался аварийным выходом, спрыгнув на крыло авиалайнера.

Об этом сообщает в четверг, 30 сентября, CBS Miami, опубликовав видео инцидента.

Как сообщили в авиакомпании, это происшествие произошло по прибытии в Майами самолета, выполнявшего рейс из Колумбии.

33-летнего мужчину, который выбрался через аварийный выход, немедленно задержали сотрудники пограничной охраны США и передали его в руки полиции. Пассажир заявил, что чувствует себя плохо, его госпитализировали в больницу с повышенным кровяным давлением.

В аэропорту сообщили, что мужчина не задержал ни одного авирейса, во время инцидента никто не пострадал.

Напомним, ранее в Австралии самолет напугал людей своими трюками. Воздушное судно пролетело на расстоянии опасно близкой к небоскребам города Брисбен.

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