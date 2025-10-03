В аэропорту США столкнулись два самолета: есть пострадавший (фото)

Столкновение двух самолетов / © Twitter

В аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке вечером среды, 2 октября, произошла авиационная авария — два самолета Delta Airlines, принадлежащих дочерней компании Endeavor Air, столкнулись во время руления.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Авария произошла около 21:56 по местному времени. Оба самолета типа CRJ-900 двигались на низкой скорости, когда один зацепил другой. В результате удара у одного борта частично оторвалось крыло, а носовая часть другого получила значительные повреждения.

На борту находились 85 пассажиров. Их срочно эвакуировали прямо на взлетной полосе и автобусами доставили в терминал. Всех разместили в отелях, обеспечили питанием и пообещали новые рейсы уже на следующий день.

Единственным пострадавшим стал бортпроводник, его госпитализировали с травмами, не представляющими угрозы для жизни.

Один из пассажиров, продюсер CBS News, описал момент столкновения как «чрезвычайно потрясающий». По его словам, в салоне возникла паника, люди бросились вперед со своих мест.

В Delta Airlines подтвердили факт инцидента и сообщили, что сотрудничают с соответствующими органами для выяснения причин аварии. Представитель компании подчеркнул, что безопасность клиентов и персонала является приоритетом, и принес извинения пассажирам.

В администрации аэропорта заявили, что столкновение не повлияло на работу Ла-Гуардии.

Напомним, на прошлой неделе рейс Delta Air Lines 55, следовавший из Лагоса (Нигерия) в Атланту (США), был вынужден совершить экстренную посадку. Все из-за пожара на борту. Инцидент произошел во вторник, 23 сентября, вскоре после взлета.