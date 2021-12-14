В африканской стране люди массово умирают от неизвестной до сих пор болезни

В африканской стране люди массово умирают от неизвестной до сих пор болезни

В ВОЗ зафиксировали 89 смертей на протяжении нескольких недель.

В министерстве здравоохранения Южного Судана сообщили о неизвестной болезни, унесшей жизни десятков человек в регионе страны, который пострадал от недавнего наводнения.

Об этом сообщает BBC.

По информации издания, жертвами заболевания в африканской стране стали 89 граждан. Однако местные чиновники считают, что количество погибших от осложнений заболевания намного выше заявленного.

Большинство случаев заражения выявлено в штате Джонглей, наиболее пострадавшем от наводнения в августе 2021 года. По словам местного чиновника, образцы, собранные в этом районе, дали отрицательные результаты тестов на холеру.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила группу специалистов для исследования. Экспертам ВОЗ придется добираться до районов эпицентра заболевания вертолетом, поскольку для путешествия по суше они все еще недоступны.

"Мы решили прислать группу быстрого реагирования, чтобы она оценила риск и расследовала причины этих смертей. Именно тогда они смогут собрать образцы у больных людей, но предварительно уже есть 89 смертей", — говорят в ВОЗ.

Напомним, ранее в Гвинее от неизвестной болезни скончался 69-летний ровенский бизнесмен, бывший владелец футбольного клуба "Верес" Валерий Коротков.

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