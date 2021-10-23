В Африке из-за браконьеров эволюционировали слоны: ученые рассказали об изменениях и объяснили, как так случилось

В Африке из-за браконьеров эволюционировали слоны: ученые рассказали об изменениях и объяснили, как так случилось

Слоны рождаются без бивней и питаются другой пищей.

Группа ученых из США исследовала, что из-за постоянного браконьерство в Африке эволюционировали слоны. В частности, в Мозамбике они все чаще рождаются без бивней.

Также читайте Месть за малыша: слониха растоптала крокодила и подняла его за хвост

Об этом пишет Independent.

Ученые установили, что в национальном парке Горонгоза самки слонов все чаще рождаются без бивней. Это произошло из-за всплеска браконьерства во время гражданской войны в Мозамбике, которая продолжалась с 1977 по 1992 год. Обе стороны конфликта уничтожали животных ради слоновой кости, которую продавали. В национальном парке Горонгоза было уничтожено 90% популяции слонов.

Ученые установили, что из-за этого 50% самок слонов в период с 1992 по 2000 годы в Горонгозе родились без бивней.

Доцент кафедры дикой природы в университете Айдахо Райан Лонг, который принимал участие в исследовании, рассказал, что во время войны популяция слонов в национальном парке Горонгоса в Мозабику сократилась с 2000 особей до 250.

"Нацпарк стал географическим центром конфликта. Солдаты убивали слонов ради бивней, чтобы купить оружие и боеприпасы. Там был высокий уровень браконьерства", — сказал ученый Райан Лонг.

Ученый добавил, что из-за гражданской войны и браконьерство все больше слонов рождается без бивней.

"Это — яркий пример быстрой эволюции. Так случилось, потому что у самок без бивней было больше шансов выжить", — отметил Райан Лонг.

Ученые установили, что без бивней рождаются только самки, поскольку для самцов это смертельно опасно. Такие животные умирают еще в утробе.

Как говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Science, генетические изменения привели и к тому, что начало рождаться меньше слонов мужского пола, а это плохо популяции слонов.

Также животные без бивней питаются другой пищей, в основном, травой. А вот слоны с бивнями могут обдирать кору с деревьев. Из-за этого может измениться ландшафт африканской саванны.

Напомним, африканские слоны находятся на грани исчезновения.

Новости мира: в кенийском заповеднике можно взять под опеку новорожденных слонят

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку