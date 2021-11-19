В американских Диснейлендах впервые появились темнокожие Санта-Клаусы

В компании считают, что таким образом рождественский персонаж покажет разнообразие окружающих сообществ.

Во время празднования Рождества в США впервые за 66-летнюю историю компании Диснейленд в тематических парках появятся Санта-Клаусы с темным цветом кожи.

Как сообщает CNN, Черный Санта уже был замечен в некоторых городах.

В частности, рождественские персонажи с темным цветом кожи были в Диснейленде города Анахайм (штат Калифорния) и в парке Walt Disney World Resort в городе Лейк-Буэна-Виста (штат Флорида).

Также читайте В Бельгии зараженный коронавирусом Санта-Клаус отправил на тот свет 18 пожилых людей

Пресс-секретарь компании Walt Disney сообщил, что Санта-Клаус представлен "по-разному", чтобы таким образом показать разнообразие окружающих сообществ как в парках Disneyland, так и Walt Disney World Resort.

Пользователи Сети в США по-разному реагируют на такое нововведение. Кто-то выражает радость по этому поводу, а некоторые замечают, что "все знают, что Санта — не темнокожий". На это один из комментаторов резонно заметил, что "все знают, что Санта — ненастоящий".

Напомним, студия Disney снимает фильм Sneakerella, в сюжет которого легла популярная сказка "Золушка". В ленте-римейке главную героиню сказки превратят в темнокожего продавца кроссовок.

Читайте также: