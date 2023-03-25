В американском штате приняли закон, запрещающий детям пользоваться соцсетями ночью

В одном из штатов США детям запретят пользоваться соцсетями ночью без согласия родителей.

В американском штате Юта детям до 18 лет хотят запретить пользоваться социальными сетями с 22:30 вечера до 6:30 утра. Такие законы подписал губернатор-республиканец штата Спенсер Кокс.

Об этом сообщает The Associated Press.

Согласно нововведениям, дети и подростки в Юте не смогут пользоваться программами социальных сетей, в частности, TikTok, если не получат согласия родителей. Кроме того, принятые законы дают "зеленый свет" для исков от имени детей, утверждающих, что социальные медиа нанесли им вред.

Таким образом местные власти хотят предотвратить зависимость детей от некоторых приложений. Однако представители соцсетей, вероятнее всего, обжалуют в суде такое решение власти еще до того, как оно вступит в силу в марте 2024 года.

Следует добавить, что соответствующий закон был подписан в тот же день, когда генеральный директор TikTok свидетельствовал перед Конгрессом, в том числе о влиянии платформы на психическое здоровье подростков.

Напомним, в Чехии работникам государственных органов, предприятий и частных компаний запретили использовать китайскую соцсеть TikTok на рабочих компьютерах и телефонах по соображениям безопасности.

Кроме того, в Канаде государственным служащим также запретили пользоваться на рабочих гаджетах соцсетью TikTok. Правительство страны считает, что это рискованно для конфиденциальности и безопасности.

Впоследствии парламент Дании тоже призвал сотрудников удалить TikTok. Соответствующее решение было принято и в Министерстве обороны Литвы. Там подчеркнули, что доступ к данным пользователей может получить "не только разработчик программы".

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