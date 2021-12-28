В Англии 12-летний подросток обогнал Эйнштейна по уровню интеллекта

Мальчик интересуется математикой и химией.

Английский школьник Барнаби Суинберн попросил у родителей на Рождество два подарка – IQ-тест Менса и криптовалюту. 12-летний подросток получил максимальную оценку за тест – 162 балла.

Об этом сообщает Bristol Post.

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Его результат оказался выше, чем у 99% населения Земли. По уровню интеллекта он опередил даже Альберта Эйнштейна – считается, что IQ автора теории относительности был на уровне 160 баллов, в то время как средний показатель во всем мире составляет 100 баллов.

Мальчика приняли в общество Менса – крупнейшую организацию для людей с высоким коэффициентом интеллекта.

По словам его матери, сын увлекается рынком криптовалют, но его возраст слишком мал, чтобы иметь собственные токены. К Рождеству он получил конверт с деньгами, которые планирует перевести в криптовалюту.

Школьник увлекается математикой и химией. В будущем он мечтает стать программистом, а пока изучает университетские курсы и хочет поступить в Оксфорд.

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Напомним, херсонская школьница победила на Олимпиаде гениев в США с проектом очищения Днепра.

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