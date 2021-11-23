В Англии девочка нашла клад бронзового века и вызвала зависть у археологов

Школьница раскопала 65 старинных каменных лезвий для топоров.
Юная кладоискательница из английского города Милденхолл, графство Суффолк, нашла лезвия для топора времен бронзового века и вызвала зависть у конкурентов.
Об этом сообщает издание The Sun.
13-летняя школьница Милли Хардвик вместе со своим 51-летним отцом Колином увлеклась поиском сокровищ.
“Каждый раз, когда я отправляюсь искать сокровище, я что-то нахожу. Я нашла позолоченную пуговицу и монету. Мне нравится, когда после нескольких часов в поле я вдруг слышу сигнал металлоискателя”, – рассказала девочка.
Когда отец и дочь отправились на поле искать сокровище, Милли нашла 65 древних каменных лезвий для топоров. Они датируются 1300 годами до нашей эры.
48-летняя мать девочки Клер заявила, что удивительная находка вызвала зависть у других археологов.
Милли стала знаменитостью среди тех, кто увлекается кладом и даже попала на первую полосу посвященного этому хобби журнала. Теперь девочка мечтает стать профессиональным археологом.
Напомним, археолог-любитель с помощью металлоискателя нашел кинжал, принадлежавший древнеримскому воину на юго-востоке Швейцарии. Затем профессиональные археологи сразу обнаружили сотни артефактов в регионе.
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