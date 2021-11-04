В Англии маленький котенок залез в двигатель фургона и проехал 100 км: как его спасли

В Англии маленький котенок залез в двигатель фургона и проехал 100 км: как его спасли

Водители заметили четвероногого и вызвали помощь.

В Англии пятинедельный котенок по кличке Ринго залез в работающий двигатель фургона, проехал почти 100 километров от Мерсисайда до Стаффордшира, и выжил.

Об этом сообщает Daily Mail.

Когда мужчины вышли из автомобиля, они услышали мяуканье и вскоре обнаружили в двигателе маленького котенка. Испуганное животное отказалось выходить и скрывалось от британцев. Тогда они решили вызвать в помощь представителей Королевского общества защиты животных.

На место прибыла инспектор Джеки Хикман и спасла котенка из двигателя. Женщина отвезла четырехлапого путешественника в ветеринарную клинику. Котенку оказали необходимую помощь и назвали Ринго - в честь барабанщика группы The Beatles.

Ранее сообщалось о собаке, которая потеряла одну лапу, но это не помешало ей стать звездой Сети.

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