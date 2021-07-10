В Англии накануне финала Евро-2020 родителям школьников разослали интересное сообщение: болеть будут все

В Англии накануне финала Евро-2020 родителям школьников разослали интересное сообщение: болеть будут все

Англия готовится болеть за свою сборную, учитывая интересы каждого.

В воскресенье, 11 июля, состоится финальный матч Евро-2020, в котором встретятся сборные Италии и Англии. Родителям учеников одной из английских школ на электронную почту поступили сообщения о том, что они с пониманием отнесутся к состоянию детей после матча.

Об этом сообщает пользовательница соцсети Instagram Mrs.Scaife.

"Пришло письмо из школы:" Хотим сообщить, что школа будет открыта (в понедельник, 12 июля) в обычное время. Учителя запланируют уроки с учетом того, что дети будут уставшие. Надеемся, результат матча будет такой, на который вы ожидаете. С уважением, директор школы ", — опубликовала в stories мама школьника Анастасия.

Скриншот инстаграм-истории. Mrs.Scaife.

Напомним, звезда сборной Англии подарил юной фанатке футболку и привел ее в неописуемый восторг. Девочка рыдала от счастья.

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