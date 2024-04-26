В Англии продают заброшенный 400-летний дом: что ждет покупателей

В доме остались вещи предыдущих жильцов, в том числе ужасающие игрушки в одной из спален.

Впервые более чем за 200 лет в Англии выставили на продажу полуразрушенный коттедж с брошенными детскими игрушками. Фотографии уединенного дома в графстве Вустершир побудили людей в Интернете прокомментировать, насколько жутко выглядит это место.

Об этом пишет Mirror.

Коттедж, построенный в 1600-х годах, выглядит зловещим и тревожным. Изображение старого дома с тремя спальнями, выставленного на продажу за 825 тысяч фунтов стерлингов, кажется зловещим, а брошенные старые вещи напоминают фильм ужасов.

В одной из комнат коттеджа есть старинный камин. Фото: mediadrumimages/rightmove

Продавцы описывают коттедж как редкую находку. Он уединенно расположен на огромной территории площадью около 7 гектаров в окружении дубового леса. Потенциальных покупателей предупреждают, что коттедж стоял покинутым и был отключен от электричества более 70 лет, поэтому находится в неухоженном состоянии и нуждается в капитальном ремонте.

Коттедж нуждается в капитальном ремонте. Фото: mediadrumimages/rightmove

Пользователи социальной сети Reddit поделились своими впечатлениями о доме в комментариях. Они писали, что ночью это место должно выглядеть очень страшным, а некоторые предположили, что на чердаке может жить вампир или зомби.

Другие прокомментировали вещи, оставленные в доме прежними жильцами, в том числе ужасные игрушки в одной из спален, среди которых обезьянка, оставленная в детской кроватке.

В детской спальне остались заброшенные игрушки предыдущих жителей. Фото: mediadrumimages/rightmove

На земельном участке, где расположен коттедж, кроме дубового леса есть два природных источника воды, пастбища, поля и каменный сарай. Это очень живописное место, которое можно превратить в уютное поместье, если будущий владелец не будет бояться привидений и вложит в эту идею немалые деньги.

Напомним, мужчина купил старый дом и неожиданно разбогател. Неожиданные сокровища были замурованы в стенах.

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