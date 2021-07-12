В Англии в библиотеку вернули книгу, которую взяли почитать 300 лет назад

В Англии в библиотеку вернули книгу, которую взяли почитать 300 лет назад

Книга была издана в 1704 году.

Шеффилдский собор в Англии получил посылку с книгой "Вера и практика англиканской церкви", которую читатель взял с церковной библиотеки в 1709 году. Жительница Уэльса нашла эту книгу среди вещей своей умершей крестной матери.

В завещании покойной указано, что "Веру и практику англиканской церкви" необходимо вернуть в собор, сообщает Sheffield Star.

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Книга была написана в 1688 году и издана в 1704 году. В те времена Шеффилдский собор еще был церковью и славился своей библиотекой.

"Я стараюсь посчитать, каким мог бы быть штраф для читателя, — он позволил бы нам купить новую крышу или что-то еще", — пошутил заместитель настоятеля собора Кейт Фэрроу.

"Вера и практика англиканской церкви" станет жемчужиной в литературной коллекции Шеффилдского собора.

Фото: Sheffield Star.

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