В Антарктиде кит устроил уникальное «прощальное шоу» для украинских ученых (фото)

Кит / © Национальный антарктический научный центр

Вблизи украинской антарктической станции «Академик Вернадский» горбатый кит поразил участников 30-й Украинской антарктической экспедиции серией из более 50 прыжков подряд.

Об этом сообщил Национальный антарктический научный центр.

Встреча произошла во время финальных выходов полярников в океан — команда 30-й УАЭ завершает свою работу на станции.

В тот день исследователи отправились на двух лодках к югу от острова Галиндез. Один экипаж работал в районе островов Берселот и Дарбу, где ученым удалось зафиксировать группу горбатых китов и отобрать биопсию для исследований.

На обратном пути полярники заметили еще двух китов. Пока биологи готовились к работе, один из них начал активно выпрыгивать из воды и выполнил десятки прыжков разных типов — полных, частичных и боковых.

По словам биолога Зои Швыдкой, такое зрелище стало уникальным даже для опытных исследователей. В течение зимовки команда регулярно наблюдала китообразных, однако столь длительной и интенсивной активности ранее не фиксировали.

Наблюдения продолжались около часа. За это время ученые успели сделать фото и видео, в том числе с дрона, а также задокументировать хвост кита для дальнейшей идентификации в мировой базе данных.

В Национальном антарктическом научном центре отмечают, что вскоре обнародуют видео этой встречи и объяснят, почему горбатые киты совершают такие прыжки.

