В Антарктиде рекордный снежный покров: пингвинов засыпало в гнездах (фото)

В Антарктиде рекордный снежный покров: пингвинов засыпало в гнездах (фото)

По прогнозам метеорологов, снегопады на белом континенте будут продолжаться.

В Национальном антарктическом научном центре сообщили, что возле украинской станции "Академик Вернадский" зафиксирована рекордная высота снежного покрова — 2,62 метра.

Как сообщили украинские полярники на Facebook-странице, снег полностью засыпал гнезда пингвинов в низовьях.

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На опубликованных фото видно, что из птичьих гнезд выглядывают только головы.

Однако полярники просят не переживать из-за судьбы пингвинов, приспособленных к жизни в таких условиях. "Эти животные могут сами "откопать" гнезда, делая телом трубы в снегу", — написали они на странице в соцсети.

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Украинские ученые отметили, что снегопады в Антарктиде начались с начала здешнего лета (в Южном полушарии это время года начинается 1 декабря — ТСН). Снег идет практически непрерывно, его высота в 262 см, зафиксированная здесь на днях, стала рекордной за всю зимовку.

В то же время синоптики прогнозируют, что снегопады на белом континенте будут продолжаться.

Напомним, Львов второй день засыпает сильным снегом. Поэтому в городском совете призывают львовян не гулять в парках.

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