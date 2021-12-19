В Антарктиде зафиксировали 20-летний рекордный снежный покров (фото)

Пингвины и пингвинята не пострадали.

19 декабря возле станции "Академик Вернадский" зафиксировали рекордный за 20 лет снежный покров – 2,75 метра.

Об этом сообщил Национальный Антарктический научный центр (НАНЦ).

"К празднику Николая наши полярники получили необычный подарок. Метеорологи зафиксировали, что уровень снега возле станции "Академик Вернадский" составляет аж 2,75 м, это наибольшее значение за последние 20 лет", — отметили украинские полярники.

Национальный антарктический научный центр

В Национальном антарктическом научном центре отмечают, что предыдущий рекорд был в 2016-м и составил 2,65 м, то есть на 10 см меньше. Также добавляют, что на острове до сих пор снежит и это при том, то там сейчас лето.

"Полярники героически откапываются из снега уже много дней подряд, пингвины и пингвинята не пострадали ", – говорится в сообщении.

Напомним, 13 декабря возле украинской станции "Академик Вернадский" зафиксирована рекордная высота снежного покрова — 2,62 метра.

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