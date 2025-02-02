В Антарктиде заметили уникальную семью пингвинов: фото

Вокруг станции Вернадский находится 6 тысяч пингвинов, за которыми украинские биологи наблюдают в контексте изменения климата.

Украинские полярники на станции Вернадский в Антарктиде заметили уникальную семью пингвинов на острове Галиндез. В ней подрастают сразу три птенца.

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице Национального антарктического научного центра, которое сопровождают соответствующие фотографии.

Как объясняют участники украинской антарктической экспедиции, трое птенцов у субантарктических пингвинов, гнездящихся вокруг "Вернадского", являются большой редкостью. В большинстве своем птицы откладывают 2 яйца, поскольку шанс на выживание трех малышей очень низкий.

Фото: Facebook / Национальный антарктический научный центр

“Причина проста – родителям сложно выкормить троих детенышей. Однако, как видим, папа и мама справились со своей миссией, ведь их пингвинята уже достаточно взрослые. Им где-то три недели”, — говорится в сообщении.

По словам биолога 29-й УАЭ Свитозара Давиденко, такая семья только одна на Галиндеге.

В общей сложности на острове, где расположена станция "Вернадский", около 2 тысяч малышей субантарктических пингвинов, а взрослых — ориентировочно 4 тысячи. Так что вместе вокруг "Вернадского" находится 6 тысяч пингвинов.

Украинские биологи наблюдают за этими птицами в контексте изменения климата. Миграция субантарктических пингвинов за последние 20 лет является одним из неопровержимых доказательств потепления в Антарктике.

Напомним, теплая вода из глубин моря может угрожать целостности шельфового ледника Фильхнера-Ронне в Антарктиде, что приведет к огромному повышению уровня моря.

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