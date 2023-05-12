В Антарктике украинские полярники наткнулись на редкое явление (фото)

Увидеть редкое явление можно и в Украине.

Украинские полярники в Антарктике зафиксировали редкое явление под названием "блинный" лед, образующийся на поверхности воды.

Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

Такой лед может колебаться от 30 см до нескольких метров, а его толщина достигает 10 м.

По словам ученых, "блины" могут образоваться с помощью нескольких способов.

Когда вода начинает замерзать, в ней появляются ледяные иглы или пластинки. Впоследствии они скапливаются в ледяную кашу. Также на поверхности водоема может формироваться снежина — скопление снега, который падает в холодную морскую воду с температурой ниже 0 и поэтому не тает. этого и образуются ледяные "блины", — говорится в сообщении.

Также читайте Какая ситуация в Бахмуте: Маляр сообщила о продвижении ВСУ и потерях врага

Еще один вариант – когда на поверхности воды сразу образуется нилас (морской лед), после чего появляются сильные мелкие волны, под действием которых кора ломается и превращается в блинный лед.

Примечательно, что наткнуться на "блинный" лед можно также в Украине.

"Блинный" лед в Антарктике

Напомним, ранее ученые впервые наблюдали за поглощением планеты умирающей звездой. Согласно гипотезе астрономов, такая же участь ожидает Землю примерно через 5 миллиардов лет, когда Солнце завершит свою звездную жизнь и перейдет в состояние красного гиганта.

Читайте также: