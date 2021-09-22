В Австралии двое мужчин спасли кенгуру, который оказался в ледяной ловушке: животное "поблагодарило" их (трогательное видео)

Кенгуру пожал руку прохожим, которые вытащили его из озера.

Измученного кенгуру вытащили из холодной воды два героических прохожих в Австралии. Мужчины смогли поднять животное, а то, в свою очередь, трогательно поблагодарило их.

Об этом пишет Metro.

Спасение животного снял на видео Дэвид Бойд. На кадрах видно, как двое мужчин медленно приближаются к маленькому дрожащему кенгуру с двух сторон с вытянутыми руками. Они призвали его подойти к ним ближе, но он нервно обернулся и остался на месте в холодном озере Берли Гриффин.

В конце концов мужчинам удалось вынести животное на безопасное место на набережной. А пока большинство прохожих наблюдали за спасением, третий мужчина стоял с сумчатым и пытался его успокоить. Чтобы поблагодарить своих спасателей, кенгуру протянул руку к одному из них, будто пожав им руки.

Господин Бойд сказал, что считает, что это своеобразный способ млекопитающего поблагодарить за то, что его спасли из ледяной воды.

"О, он вас благодарит", — говорит Бойд за камерой.

Автор видео написал в социальных сетях, что кенгуру был в шоковом состоянии, и животному понадобилось около 30 минут, чтобы вернуться к реальности.

Metro

Многие пользователи Сети похвалили мужчин за то, что они спасли кенгуру:

"Ой, это так странно. Слава Богу, люди были рядом, чтобы увидеть его там, иначе он бы замерз"

"Это сделало мой день".

Следует заметить, что людям советуют не приближаться к диким кенгуру, поскольку они могут броситься и нанести травму. Людям рекомендуется вызвать органы власти, такие как в WIRES — не приближаться к животному.

ONLY IN CANBERRA. From David Boyd pic.twitter.com/KFc5Qmg4hw — Julian Abbott (@JulianBAbbott) September 20, 2021

Напомним, н а Харьковщине спасают жизнь травмированной косули. Раненое животное на обочине оживленной трассы нашли местные жители. Она лежала совершенно истощена и не могла самостоятельно двигаться.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку