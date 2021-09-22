В Австралии двое мужчин спасли кенгуру, который оказался в ледяной ловушке: животное "поблагодарило" их (трогательное видео)

Кенгуру пожал руку прохожим, которые вытащили его из озера.
Измученного кенгуру вытащили из холодной воды два героических прохожих в Австралии. Мужчины смогли поднять животное, а то, в свою очередь, трогательно поблагодарило их.
Об этом пишет Metro.
Спасение животного снял на видео Дэвид Бойд. На кадрах видно, как двое мужчин медленно приближаются к маленькому дрожащему кенгуру с двух сторон с вытянутыми руками. Они призвали его подойти к ним ближе, но он нервно обернулся и остался на месте в холодном озере Берли Гриффин.
В конце концов мужчинам удалось вынести животное на безопасное место на набережной. А пока большинство прохожих наблюдали за спасением, третий мужчина стоял с сумчатым и пытался его успокоить. Чтобы поблагодарить своих спасателей, кенгуру протянул руку к одному из них, будто пожав им руки.
Господин Бойд сказал, что считает, что это своеобразный способ млекопитающего поблагодарить за то, что его спасли из ледяной воды.
"О, он вас благодарит", — говорит Бойд за камерой.
Автор видео написал в социальных сетях, что кенгуру был в шоковом состоянии, и животному понадобилось около 30 минут, чтобы вернуться к реальности.
Многие пользователи Сети похвалили мужчин за то, что они спасли кенгуру:
- "Ой, это так странно. Слава Богу, люди были рядом, чтобы увидеть его там, иначе он бы замерз"
- "Это сделало мой день".
Следует заметить, что людям советуют не приближаться к диким кенгуру, поскольку они могут броситься и нанести травму. Людям рекомендуется вызвать органы власти, такие как в WIRES — не приближаться к животному.
ONLY IN CANBERRA. From David Boyd pic.twitter.com/KFc5Qmg4hw— Julian Abbott (@JulianBAbbott) September 20, 2021
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