В Австралии миллионы пауков сплели километры паутины: оккупировали целый штат

Ученые утверждают, что людям не стоит бояться этих пауков, поскольку у большинства видов слишком короткие "клыки", чтобы прокусить кожу человека.

Австралийский штат Виктория покрыла гигантская паутина. Пауки опутали деревья, дорожные знаки и траву недалеко от города Гиппсленд. Таким образом они спасались от сильного наводнения.

Как пишет The Australian, после паводка, произошедшего в штате несколько недель назад, пауки были вынуждены искать убежища на возвышенностях и плести паутину, вид которой отличается от привычной.

Также читайте Самки прыгают на людей: в Днепре активизировались ядовитые пауки

В одном месте длина паутины превысила километр:

"Чаще всего они создают паутину более компактного вида, а здесь мы видим целые полотна. Также, когда идут сильные дожди, пауки, которые проводят всю свою жизнь на земле, где мы их и не видим, вынуждены искать место выше и суше", — отметил профессор Дитер Хочули из Сиднейского университета.

Подобное явление в Австралии — не редкость. Спасаясь от угрозы наводнения, пауки передвигаются на возвышенности в воздухе, используя так называемые "парашюты" из паутины. Такое поведение пауков называется "воздухоплаванием".

Фото из открытых источников.

Фото из открытых источников.

Напомним, в Днепре мужчину укусил паук, яд которого в 15 раз сильнее, чем у гремучей змеи. Пострадавший обратился в больницу и находился под капельницей.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку