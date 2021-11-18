В Австралии найден паук, чьи клыки могут прокусить ноготь и убить человека за 15 минут

В Австралии найден паук, чьи клыки могут прокусить ноготь и убить человека за 15 минут

Гигантский арахнид был размером не более 8 сантиметров.

В Австралии ученые зоопарка получили неожиданный подарок. Аноним прислал контейнер с опасным воронковым пауком.

Об этом пишет Live Science.

Гигантский арахнид был размером не более 8 см, а его изогнутые клыки длиной — 2 см.

"За все мои 30 лет работы в Парке я никогда не видел такого большого воронкового паука", – рассказал сотрудник Австралийского парка рептилий Майкл Тейт.

Смотрители парка сразу же назвали огромную самку арахнида "мегапауком", однако они не знают, где ее нашли и кто ее поймал. Она была упакована в контейнер без каких-либо отметок или информации о ее дарителе.

Воронковые пауки, насчитывающие около 40 видов из родов Hadronyche и Atrax, обитают в восточной Австралии. Некоторые виды производят настолько ядовитый укус, что могут убить взрослого человека в течение 15 минут. Кроме того, паук имеет крепкие клыки, способные прокусить ноготь.

Напомним, в Китае палеонтологи обнаружили окаменевшие останки морского скорпиона, жившего около 435 миллионов лет назад. Размером скорпион был примерно как собака. Однако ученые не исключают, что этот вид мог быть и больше по размерам, если окаменелости принадлежат молодым особям.

Читайте также:

Новости мира: австралийцы страдают от нашествия пауков