В Австралии обнаружили животное с наибольшим количеством ног

В Австралии обнаружили животное с наибольшим количеством ног

Эти существа обитают в вулканических породах и питаются грибками.

В пещерах региона Голдфилдс в Австралии международная группа биологов обнаружила многоножку с самым большим количеством конечностей среди живых существ.

Об этом сообщает издание Live Science.

Новый вид, у которого насчитали 1306 ног, получил название Eumillipes persephone — в честь древнегреческой богини плодородия и царства мертвых Персефоны.

Эти многоножки живут в абсолютной темноте в вулканических породах и питаются грибками. По данным ученых, продолжительность их жизни от 5 до 10 лет – это достаточно много для таких существ.

Eumillipes persephone имеет тело длиной 9,5 сантиметра и в ширину 1 миллиметр. Тело многоножки состоит из 330 сегментов с конечностями и завершается конусообразной слепой головой. Большое количество ног позволяет этому представителю членистоногих быстро передвигаться и проникать в труднодоступные места.

Напомним, ранее в Австралии ученые зоопарка получили неожиданный подарок. Аноним прислал контейнер с опасным воронковым пауком.

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