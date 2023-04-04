В Австралии родился цыпленок с четырьмя лапами - фото

На австралийской ферме родился четырехлапый цыпленок.

Птица имеет редкое генетическое заболевание полимелия, при котором растает одна или несколько лишних конечностей и которое также может поражать людей. Об этом пишет Daily Mail Australia.

Животному, которое родилось в Северном Квинсленде, пришлось найти другой дом после того, как его родственники попытались заклевать существо до смерти. Другие цыплята клевали хребет четырехлапой курицы.

Фото: dailymail.co.uk

Владелец фермы Джесс Лиминг обратилась к пользователям в Сети, опубликовав призыв забрать животное.

Она написала: "У меня есть четырехлапый (да, четырехлапый) молодой цыпленок, нуждающийся в определенной заботе. Возможно, кому-то интересно?".

Женщина также рассказала, что куры имеют тенденцию клевать что-нибудь необычное или новое. Несмотря на то, что цыпленок родился с четырьмя лапами, это, похоже, не беспокоило птицу. Впрочем, Джесс не уверена, сможет ли она нести яйца.

Животное забрал местный защитник дикой природы Олив Нидхэм.

Напомним, ученые зафиксировали самую глубокую рыбу, которую когда-либо видели в мире. Она плавает на глубине 8336 м.

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