В Австралии соблазнительные пожарные позировали топлесс для нового календаря: опубликованы фотографии (видео)

Такую фотосессию с животными красавчики-пожарные делают каждый год.

Австралийские пожарные в очередной раз выпустили свой знаменитый пикантный календарь, для которого они сфотографировались топлесс. По традиции они позировали с животными.

Об этом говорится на Facebook-странице Firefighters Calendar Australia.

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Доходы от календаря на 2022 год по-прежнему пойдут на благие цели – спасение дикой природы. В этом году календарь представлен в шести вариантах: два классических и четыре, в которых пожарные позируют с разными милыми животными.

В съемках приняли участие работники городских и сельских служб, а также пожарные из армии и авиации. Вместе со спасателями в фотосессии также приняли участие животные, в том числе коалы, кенгуру, лошади, утки, кошки и собаки. Съемки продолжались 25 дней.

Видео, как прошли съемки календаря:

К слову, впервые спасатели обнажились в 1993 году для поддержки детских госпиталей, совещании они решили помочь и другим нуждающимся. Особенно активно красавчики поддерживают животных и в приютах, и в дикой природе, спасая уникальную австралийскую фауну.

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