В Австралии состоялся самый большой голый заплыв - фото

Мероприятие не смогло побить рекорд самого большого за всю историю заплыва, установленного в 2018 году.

В Сиднее состоялся самый большой в мире голый заплыв Sydney Skinny.

Около 1300 австралийцев полностью обнажились и купались на пляже Cobbler's Beach.

Об этом пишет Canberra Weekly.

Мероприятие состоялось впервые после трехлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса. Впрочем, заплыв 2023-го не смог побить рекорд самого большого за всю историю заплыва в 2018 году. Тогда участие приняли 2505 обнаженных людей.

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По словам организатора Тани Тейлор, заплыв был создан для того, чтобы вывести людей из зоны комфорта и побуждать их принять свое тело.

Кроме того, в этом году партнером мероприятия выступила благотворительная организация Skin Check Champions, которая обращает внимание на необходимость регулярной проверки здоровья для выявления рака кожи.

Напомним, в Великобритании девушка придумала историю об изнасиловании, чтобы стать популярной. Она избила себя молотком и утверждала, что стала жертвой сексуального насилия.

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