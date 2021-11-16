В Австралии спасли семью путешественников, которая четыре дня провела в пустыне Симпсона

В Австралии спасли семью путешественников, которая четыре дня провела в пустыне Симпсона

Автофургон семьи после ливня погряз в грязи в 150 км от ближайшего города.

В Южной Австралии вертолетом спасли семью из четырех человек, застрявшую в пустыне Симпсона примерно в 150 км от ближайшего города Однадатта.

Об этом во вторник, 16 ноября, сообщает ABC News.

Отмечается, что супруги Ори и Линдси Заврос вместе с двумя маленькими детьми Зейн и Зои на протяжении четырех дней оставались в пустыне, где их автофургон после ливня погряз в грязи.

Пострадавшие вызвали помощь в прошлую пятницу, однако из-за последствий ливня эвакуировать их сразу службы спасения не смогли.

Спасатели сбросили семье предметы первой необходимости, в том числе воду и спутниковый телефон. Путешественники также имели свои запасы пищи.

"Они надеялись, что другой путешественник проедет мимо и сможет им помочь", — рассказали мать Ори Тео Заврос.

Однако после ливня дороги в этом районе закрыли. К тому же метеорологи предупредили об ожидании резкого повышения температуры до 40 градусов по Цельсию. Именно это повлияло на решение эвакуировать семью.

Пострадавших доставили в Кубер-Педи для профилактического осмотра в больнице. В то же время, автофургон будет оставаться на месте инцидента еще примерно десять дней, пока дороги не станут проходными.

Australian Maritime Safety Authority

Семья из города Перт путешествовала по Австралии своим автофургоном с ноября прошлого года и рассказывала о своих приключениях в Instagram.

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