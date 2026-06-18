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В барах не осталось пива: шотландцы повыпивали все запасы Бостона за несколько дней
Бары Бостона столкнулись с невиданным дефицитом пива после приезда тысяч шотландских фанатов на ЧМ-2026. Болельщики «Tartan Army» за несколько дней выпили запасы, которые заведения готовили для больших праздников.
В Бостоне заведения столкнулись с беспрецедентным дефицитом пива из-за наплыва шотландских футбольных фанатов, которые прибыли на чемпионат мира 2026 года. Для сборной Шотландии это первое участие в мундиале за последние 28 лет. Это событие спровоцировало масштабный выезд болельщиков за океан.
Об этом пишет Espn.
Шотландцы выпили все запасы пива в барах Бостона
Пресс-служба Boston Beer Co. сообщила, что с четверга по воскресенье представители фанатского движения Tartan Army выпили в четыре раза больше алкоголя, чем бар обычно продает во время длительных праздничных выходных. Они выпили больше, чем выпивают американцы в День Независимости США.
Фирменный бренд Boston Lager полностью закончился, поэтому менеджменту пришлось организовать экстренную доставку продукции в субботу утром и запланировать дополнительные поставки на всю неделю.
«Мы никогда не видели ничего подобного», — говорит работник бара Билли ДеКейн.
С аналогичной проблемой столкнулись и другие местные локации. Представители фан-движения и владельцы пабов отмечают, что шотландцы почти полностью опустошили местные запасы алкоголя.
«Практически все. У нас закончилось все», — подтвердил владелец бара The White Bull Tavern.
«Там есть 20 сортов разливного пива, в том числе многие, которые можно купить только в баре, но они пили фактически только бостонский лагер. На этой неделе мы делаем дополнительные поставки», — говорят поставщики пива.
Масштабы потребления алкоголя поразили даже те заведения, которые привыкли к традиционным ирландским празднованиям. Объемы продаж в барах втрое превысили показатели Дня святого Патрика.
Поводом для громких празднований, продолжавшихся до самого утра, стала победа сборной Шотландии над Гаити со счетом 1:0 на стадионе «Джиллетт» в субботу вечером.
Следующий поединок на ЧМ-2026 сборная Шотландии проведет в эту пятницу против Марокко.
Как понять, что у вас проблемы с алкоголем
Напомним, известная журналистка и писательница Брайони Гордон откровенно рассказала Daily Mail о своей многолетней борьбе с тяжелой алкогольной зависимостью, которая едва не довела ее до самоубийства.
В августе 2017 года женщина наконец обратилась в реабилитационный центр. Пребывая в полной трезвости, Брайони выделила шесть неочевидных признаков проблемного употребления алкоголя.
Среди этих симптомов — появление множества жестких правил контроля выпивки и регулярное изменение любимого напитка якобы из-за вреда конкретного вида алкоголя. Также тревожными сигналами являются навязчивое прохождение тестов на алкоголизм ради самоуспокоения, планирование жизненного графика вокруг вечерней выпивки, регулярные экзистенциальные кризисы и паранойя вместо обычного похмелья.
Гордон подытоживает: если человек вообще задает себе вопрос о наличии зависимости, он, вероятнее всего, уже знает утвердительный ответ, и в этом признании нет ничего постыдного.