В барах не осталось пива: шотландцы повыпивали все запасы Бостона за несколько дней

Шотландские фанаты выпили все пиво в Бостоне / © Unsplash

Реклама

В Бостоне заведения столкнулись с беспрецедентным дефицитом пива из-за наплыва шотландских футбольных фанатов, которые прибыли на чемпионат мира 2026 года. Для сборной Шотландии это первое участие в мундиале за последние 28 лет. Это событие спровоцировало масштабный выезд болельщиков за океан.

Об этом пишет Espn.

Шотландцы выпили все запасы пива в барах Бостона

Пресс-служба Boston Beer Co. сообщила, что с четверга по воскресенье представители фанатского движения Tartan Army выпили в четыре раза больше алкоголя, чем бар обычно продает во время длительных праздничных выходных. Они выпили больше, чем выпивают американцы в День Независимости США.

Реклама

Фирменный бренд Boston Lager полностью закончился, поэтому менеджменту пришлось организовать экстренную доставку продукции в субботу утром и запланировать дополнительные поставки на всю неделю.

«Мы никогда не видели ничего подобного», — говорит работник бара Билли ДеКейн.

С аналогичной проблемой столкнулись и другие местные локации. Представители фан-движения и владельцы пабов отмечают, что шотландцы почти полностью опустошили местные запасы алкоголя.

«Практически все. У нас закончилось все», — подтвердил владелец бара The White Bull Tavern.

Реклама

«Там есть 20 сортов разливного пива, в том числе многие, которые можно купить только в баре, но они пили фактически только бостонский лагер. На этой неделе мы делаем дополнительные поставки», — говорят поставщики пива.

Масштабы потребления алкоголя поразили даже те заведения, которые привыкли к традиционным ирландским празднованиям. Объемы продаж в барах втрое превысили показатели Дня святого Патрика.

Поводом для громких празднований, продолжавшихся до самого утра, стала победа сборной Шотландии над Гаити со счетом 1:0 на стадионе «Джиллетт» в субботу вечером.

Следующий поединок на ЧМ-2026 сборная Шотландии проведет в эту пятницу против Марокко.

Реклама

Как понять, что у вас проблемы с алкоголем

Напомним, известная журналистка и писательница Брайони Гордон откровенно рассказала Daily Mail о своей многолетней борьбе с тяжелой алкогольной зависимостью, которая едва не довела ее до самоубийства.

В августе 2017 года женщина наконец обратилась в реабилитационный центр. Пребывая в полной трезвости, Брайони выделила шесть неочевидных признаков проблемного употребления алкоголя.

Среди этих симптомов — появление множества жестких правил контроля выпивки и регулярное изменение любимого напитка якобы из-за вреда конкретного вида алкоголя. Также тревожными сигналами являются навязчивое прохождение тестов на алкоголизм ради самоуспокоения, планирование жизненного графика вокруг вечерней выпивки, регулярные экзистенциальные кризисы и паранойя вместо обычного похмелья.

Гордон подытоживает: если человек вообще задает себе вопрос о наличии зависимости, он, вероятнее всего, уже знает утвердительный ответ, и в этом признании нет ничего постыдного.

Реклама

Новости партнеров