В Башкирии крестьяне испугались "излучения" 5G и трактором снесли башню мобильной связи

Люди не позволяли устанавливать башню.

Жители одного из сел Башкирии испугались "излучения" 5G с вышки сотовой связи.

Об этом сообщает Тelegram-канале "Выпускайте Кракена!".

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На снимках, которые опубликовал канал, видно, что трактор снес вышку сотовой связи одного из операторов.

По словам людей, они не давали своего разрешения на установку вышки. Впрочем, они очень беспокоятся за собственное здоровье. Именно поэтому арендовали трактор, чтобы тот повалил металлическую конструкцию. А потом сломали вышку.

Как сообщалось, в Хмельницкой области крестьяне устроили бунт и хотели самостоятельно демонтировать оборудование для обеспечения сотовой связи. Один из мобильных операторов установил на крыше местного магазина оборудования для улучшения мобильной связи. Это не понравилось местным крестьянам.

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