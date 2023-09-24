В Беларуси руководитель предприятия шокировал женщин инсталляцией (фото)

У администрации предприятия мелиоративных систем в Брестской области Беларуси появилась инсталляция "Я ❤️ПМС", выполненная в цветах государственного флага этой страны.

Как сообщает издание "Подъем", это произведение ошеломило прежде всего женщин, для которых такое сокращение ассоциируется с синдромом, который принято называть "критическими днями".

Руководитель организации Сергей Юшкевич признался, что территорию украсили по его инициативе. Говорит, что его работники не возражают против этой инсталляции.

“Работы много, а так народ немного расслабился, усмехнулся. Для женщин это значит одно, для работников другое. Это для работников, в первую очередь”, — утверждает он.

Менять неоднозначную аббревиатуру директор не собирается.

"А зачем? Мы называемся ПМС. Так называются все предприятия мелиоративной отрасли Беларуси. Нормальные люди поймут, где мы работаем, а все остальное… Здесь можно 20 раз расшифровать по-разному", — уверен директор ПМС.

Напомним, в Польше кандидат в депутаты в Сейма Эмилия Скибинская агитирует избирателей, раздавая им ароматизированные презервативы. Она говорит, что хочет таким образом убедить молодежь поучаствовать в выборах.

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