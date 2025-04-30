В Бельгии состоялся 5-й чемпионат Европы по имитации крика чаек

Чайки

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27 апреля 2025 года в бельгийском прибрежном городке Де-Панне прошел пятый чемпионат Европы по имитации крика чаек. Это необычная, забавная и одновременно экологически ориентированная мера, призванная обратить внимание на сосуществование людей и морских птиц. Турнир, начавшийся еще в 2022 году, превратился в популярное ежегодное шоу, объединяющее креативность, актерское мастерство и осведомленность о природе.

Как проходит чемпионат

Соревнования традиционно проходят в трех категориях — индивидуальной взрослой, юниорской (до 16 лет) и групповой, которую организаторы называют колонией. Участники выходят на сцену, превращенные в чаек — с костюмами, гримом и театральным поведением, — и исполняют характерные звуки этих птиц: крики, вскрики, пронзительные реплики, типичные для приморских локаций.

Выступления оценивает пятиличное жюри: каждый судья должен дать максимум 15 баллов за звуковую часть и до 5 баллов за артистизм и поведение, имитирующее чайку.

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Участники чемпионата

Победители 2025 года

Во взрослой категории победу одержала Анна Бринальд из Дании — блоггерша, специализирующаяся на имитации звуков птиц и даже имеющая отдельную TikTok-рубрику, посвященную чайкам. Она поразила жюри метким сочетанием голоса и актерской игры: в сценическом образе с белыми перьями, гримом и зрелищной пантомимой она буквально «превратилась» в морскую чайку.

Победительница во взрослой категории

В юниорской категории победу вторично подряд одержал 10-летний Купер Уоллес из Честерфилда, Великобритания. Его выступление поразило жюри точностью звука и убедительным поведением, имитирующим чайку. Купер начал свое увлечение после случая, когда чайка пыталась украсть его бутерброд на пляже. Его младшая сестра Шелби, 7 лет, тоже приняла участие в соревновании, пообещав победить брата в следующем году.

Победитель в юниорской категории

Групповую номинацию выиграла итальянская команда Gabbiani Partigiani, которая запомнилась коллективным номером с синхронными криками и танцевальным номером, стилизованным под чайчину стаю в полете.

Цель мероприятия

Чемпионат Европы по имитации крика чаек организовал Клод Уиллар — педагог и комик-любитель с двадцатилетним опытом, проживающим в Западной Фландрии. Он основал это мероприятие с целью изменить отношение к морским чайкам и сформировать более положительный образ этих птиц в обществе.

По словам Клода, в Бельгии между людьми и чайками сложилось своеобразное «трение». Он убежден, что птиц несправедливо обвиняют в неурядицах, вызванных человеческой деятельностью. Чаек часто критикуют за резкие звуки, за то, что они воруют еду или гнездятся у жилых домов. Но, как отмечает Уиллар, сами же люди провоцируют такое поведение птиц, оставляя мусор или подкармливая их в непригодных для этого местах.