В Бельгии женщина сорвалась 30-метровой высоты при попытке сделать селфи на скале

В Бельгии женщина сорвалась 30-метровой высоты при попытке сделать селфи на скале

Тело женщины нашли в реке, которая текла внизу обрыва.

В бельгийской провинции Люксембург (не путать с одноименным государством — Ред.) 33-летняя Зои Снукс упала с 30-метровой высоты при попытке сделать селфи на скале.

Об этом сообщает New York Post.

Женщина, поскользнувшись, сорвалась с обрыва у поселка Надрин в провинции Люксембург и упала в реку Урт.

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Ее тело обнаружила команда спасателей, в состав которой входили полиция, пожарные, аквалангисты. Муж Зои Йоэри Янссен, за которого она вышла замуж в 2012 году, рассказал изданию, что они отправились в путешествие в живописное место.

"С момента пандемии мы ездили по Европе на нашем фургоне и делать хорошие фотографии", — сказал он.

Зои попросила мужчину присмотреть за их собаками, а сама пошла к скале. Когда Янссен вернулся к ней, на месте никого не было. Единственное, что он успел увидеть — облако пыли над обрывом.

"Фотографирование было ее страстью. Я сразу разблокировал ее телефон и увидел, что она сделала фото на краю скалы. Ее последнее селфи", — отметил мужчина.

Напомним, что в Испании жена сняла смерть собственного мужа, прыгнувшего со скалы в море, чтобы спасти подругу.

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