В Берлине женщинам разрешили купаться топлесс в городских бассейнах

Жалобщица обратилась в офис омбудсмена Берлина с жалобой на то, что ей не разрешили плавать без купальника в бассейне наравне с мужчинами.

Сенат Берлина в связи с жалобой на дискриминацию разрешил женщинам посещать топлесс все общественные бассейны города.

Об этом объявил Департамент юстиции и противодействия дискриминации горсовета столицы Германии.

Жалобщица (ее имя не раскрывается, но, по данным СМИ, ей 33 года) обратилась в офис омбудсмена Берлина с жалобой на то, что ей не разрешили плавать без купальника в бассейне наравне с мужчинами, передает "Европейская правда".

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Когда по просьбе работников бассейна она отказалась надевать купальник, ее выгнали. Свою жалобу женщина объяснила тем, что внутренние правила бассейна не содержат никаких положений о гендерных ограничениях, а лишь предполагают ношение "обычной купальной одежды".

Сначала суд отклонил жалобу женщины и в апелляции ее удовлетворили. В результате в Берлине разрешили "купание с открытой верхней частью тела".

"Офис омбудсмена приветствует решение, поскольку оно создает равные права для всех берлинцев, независимо от того, являются ли они мужчинами, женщинами или небинарными персонами, а также создает правовую определенность для персонала бань", – прокомментировала глава офиса омбудсмена Дорин Либшер.

В прошлом году аналогичное решение принял городской совет Гетингена в центральной Германии.

Напомним, украинцы, выехавшие в Германию из-за войны России против Украины, с начала 2023 года будут получать больше денег.

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