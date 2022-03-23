В Библии нашли фрагмент об Украине и России: о чем говорится в священном тексте

В Библии нашли фрагмент об Украине и России: о чем говорится в священном тексте

Интересный отрывок содержится в Книге псалмов.

В одном из псалмов, авторство которых приписывают библейскому царю Давиду, обнаружили фрагмент об Украине и России.

Интересный отрывок обнаружил пользователь Yuriel Shtern в Facebook.

В частности, в 50 псалме (49 в украинском переводе — ред.), в 15 стихотворении говорится, что одно из слов וַוּקְרָאֵנִי на еврейском языке читается как "вкраине", напоминающее слово "Украина". Прямой перевод этого слова "и позови". Таким образом это слово можно трактовать так, что Украина оказывается "призванной" страной.

А в следующей строке – 16 стихи – одно из слов еврейском языке дословно читается как "раша", что похоже на сленговое название России. Интересно, что это слово буквально означает "зло" – רָשָׁע.

"Позови меня во время бедствия

и я избавлю тебя, ты же прославишь меня.

А неправедному Бог скажет:

"Какое ты имеешь право говорить о моих постановлениях

и рассказывать о моем соглашении?", — говорится в этом куске из псалмов Давида в переводе.

facebook.com/yuriel.leib

Заметим, что Книга псалмов или Псалтирь — одна из книг Ветхого Завета Библии. В иудейской, католической и протестантской традициях современная Книга Псалмов содержит 150 псалмов, а в православной – 151 псалом.

Псалмы предназначались для пения с музыкальным сопровождением и употреблялись в литургии в храме Иерусалимском; евреи и христиане и дальше употребляют их как в общественном, так и в частном поклонении. Большинство псалмов – выражение хвалы и поклонения Богу и Его делам.

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