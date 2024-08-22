В Ботсване найден второй по величине алмаз в мире: вес находки – почти полкило

Канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond обнаружила на руднике "Карове" в Ботсване алмаз весом 2492 карата или 498,4 грамма, что делает его вторым по размеру среди всех когда-либо найденных людьми и самым большим среди существующих сейчас.

Об этом пишет Bloomberg.

Найденный драгоценный камень пока не получил собственного имени. Также пока неизвестно и ювелирное качество камня. В компании Lucara Diamond о своих планах на находку ничего не сообщили.

Обнаружить уникальный камень помогла специальная рентгеновская технология Mega Diamond Recovery X-ray Transmission, которая разработана именно для поиска и извлечения в целом виде больших драгоценных камней. Компания установила ее в 2017 году, после того как двумя годами ранее на том же руднике был найден крупный алмаз.

Где находится самый большой алмаз в мире

Первое место по величине уже более ста лет занимает знаменитый "Куллинан", найденный в 1905 году в Южной Африке. Его вес до огранки составлял 3106,75 карата или 621,35 грамма.

Но почти сразу после обнаружения камня его раскололи более чем на сто частей. После огранки и полировки "Куллинан" стал частью сокровищницы британской короны. Крупнейший из ограненных осколков "Куллинана", бриллиант под названием "Большая звезда Африки" весом 530,2 карата, украшает скипетр короля Эдуарда VII.

Самые большие алмазы, найденные на руднике "Карове"

За последние девять лет на руднике "Карове" было найдено несколько крупных алмазов.

В 2015 году был найден алмаз весом более 1100 каратов. Он получил имя Lesedi La Rona ("Наш свет") и в 2017 году был продан целиком без огранки за 53 млн долларов ювелирному бренду Graff.

В 2019 году был найден еще один серо-черный алмаз — Sewelô ("Редкая находка") весом 1758 карат. Однако камень оказался не ювелирного качества. В 2020 году Lucara Diamond сообщила, что совместно с Louis Vuitton займется превращением "Редкой находки" в коллекцию бриллиантов, разделив его на части и выбрав осколки, которые подходят для ювелирных целей.

В августе прошлого года в "Карове" нашли еще один из крупнейших в мире алмазов весом в 1080 карат. Кроме размеров камень оказался удивительной чистоты и прозрачности и был отнесен к категории IIа – алмазам высшего качества. Во всем мире доля таких камней составляет всего 1–2%.

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