В Бразилии 65-летний мэр города женился на 16-летней и трудоустроил 36-летнюю тещу

16-летняя супруга пообещала вернуться с медового месяца до начала учебы.
В Бразилии 65-летний мэр города Араукария женился на 16-летней девушке и трудоустроил в администрации свою новоиспеченную тещу.
Об этом сообщает The Sun.
65-летний Хиссам Хусейн Дехайни женился на 16-летней победительнице местного конкурса красоты. После свадьбы молодожены поехалт в медовый месяц на Карибы.
Представители мэрии говорят, что Дехайни отпуск на месяц – чтобы его молодая жена вернулась в школу, когда в августе начнется новый семестр.
По некоторым сообщениям, Кауане Камарго исполнилось 16 всего за несколько дней до церемонии бракосочетания.
Свадьба вызвала широкий общественный резонанс в муниципалитете Араукария в бразильском штате Парана. Кроме осуждения из-за большой разницы в возрасте, мэру досталось за то, что он назначил свою 36-летнюю тещу Марилен Роде новым муниципальным секретарем культуры и туризма. Пост в мэрии получила и тетя невесты Элизанжела Роде.
После этого разразился скандал и прокуратура штата Парана объявила, что изучает вопрос о том, использовал ли мэр свое влияние как государственный чиновник для найма членов семьи на государственные должности. На период следствия Марилен Роде была отстранена от должности.
Хиссам Хусейн Дехайни, отец 16 детей, был женат шесть раз и впервые женился в 1980 году. Также он судим за наркотики. Прокуратура утверждала, что он защищал торговцев наркотиками и подкупал полицейских для защиты. Он не был осужден ни по одному обвинению.
Ранее сообщалось, что 83-летняя бабушка ушла от своего 37-летнего мужчины.
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