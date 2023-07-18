В Бразилии 65-летний мэр города женился на 16-летней и трудоустроил 36-летнюю тещу

16-летняя супруга пообещала вернуться с медового месяца до начала учебы.

В Бразилии 65-летний мэр города Араукария женился на 16-летней девушке и трудоустроил в администрации свою новоиспеченную тещу.

Об этом сообщает The Sun.

65-летний Хиссам Хусейн Дехайни женился на 16-летней победительнице местного конкурса красоты. После свадьбы молодожены поехалт в медовый месяц на Карибы.

Представители мэрии говорят, что Дехайни отпуск на месяц – чтобы его молодая жена вернулась в школу, когда в августе начнется новый семестр.

По некоторым сообщениям, Кауане Камарго исполнилось 16 всего за несколько дней до церемонии бракосочетания.

Мэр был женат шесть раз / Фото: thesun.co.uk

Свадьба вызвала широкий общественный резонанс в муниципалитете Араукария в бразильском штате Парана. Кроме осуждения из-за большой разницы в возрасте, мэру досталось за то, что он назначил свою 36-летнюю тещу Марилен Роде новым муниципальным секретарем культуры и туризма. Пост в мэрии получила и тетя невесты Элизанжела Роде.

После этого разразился скандал и прокуратура штата Парана объявила, что изучает вопрос о том, использовал ли мэр свое влияние как государственный чиновник для найма членов семьи на государственные должности. На период следствия Марилен Роде была отстранена от должности.

Фото: thesun.co.uk

Хиссам Хусейн Дехайни, отец 16 детей, был женат шесть раз и впервые женился в 1980 году. Также он судим за наркотики. Прокуратура утверждала, что он защищал торговцев наркотиками и подкупал полицейских для защиты. Он не был осужден ни по одному обвинению.

Ранее сообщалось, что 83-летняя бабушка ушла от своего 37-летнего мужчины.

Читайте также: