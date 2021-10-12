В Бразилии чехол от телефона с изображением Халка спас мужчину от пули

В Бразилии чехол от телефона с изображением Халка спас мужчину от пули

На мужчину напали грабители.

Житель бразильского города Петролина от пулевого ранения спас чехол от смартфона с изображением супергероя Marvel — Халка.

На мужчину напал вооруженный грабитель, сообщает издание New York Post.

Также читайте В России депутата и миллиардера обвинили в убийстве мужчины, которого он спутал с медведем

Перед бегством грабители выстрелили в него. Мужчину госпитализировали в медучреждение. В больнице медики обнаружили, что пуля совсем не поранила его. Снаряд летел в бедро, но попала в смартфон Motorola и отскочила от него.

"Пуля застряла в его мобильном телефоне!", — написал в Twitter врач мужа Педро Карвальхо. Он приложил фотографию телефона с трещиной на экране вокруг того места, куда попала пуля.

E o paciente que foi admitido na emergência após ter sido baleado num assalto ea bala parou no celular !!!

Detalhe para a capinha do celular. pic.twitter.com/EUoyN0LMoH — Pedro Carvalho (@ Oparbento1) October 7, 2021

По информации медика, пациент отделался испугом, а также небольшим ушибом в место попадания пули. Его выписали домой. Между тем полиция ищет нападавших.

Как сообщалось, в Аргентине 22-летняя девушка убила своего парня , попав ему в голову смартфоном. Несчастный случай произошел в апреле в городе Сальта. Во время ссоры Луис Дарио Гуантей ударил свою девушку Роксану Аделину Лопес по лицу. В ответ девушка схватила телефон и бросила в мужа. Смартфон попал в висок.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку