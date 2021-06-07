В Бразилии копы задержали парня в его день рождения, спели "Happy Birthday" и подарили торт

Согласно закону в Бразилии, полицейские не имеют права принимать под арест лиц, не достигших 18 лет.

В Макао (Бразилия), полицейские арестовали парня за кражу автомагнитолы и рисование граффити с символом преступной группировки, а потом решили его поздравить с днем рождения тортом, колой и "празднично-душевной" песней.

Об этом сообщает APnews.

Полиция Бразилии арестовала парня в день его 18-летия, когда подросток официально считается совершеннолетним и может отвечать за свои преступления как взрослый. Пятеро правоохранителей, узнав о празднике подозреваемого, организовали праздничный стол с тортом, который самостоятельно разрезали, подали ему газировку, а "изюминкой на торте" стала песня "С днем рождения" на португальском языке.

Напомним, в США спасли женщину, которая три недели блуждала канализацией. В мае 43-летняя Линдси попала в реабилитационный центр в американском штате Техас, откуда сбежала после недели лечения.

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