В Британии 350-летний паб "Черная с**а" переименовывают из-за упреков в расизме

По словам краеведов, "Черную с**у" назвали так в честь самки борзой, которая, по местной легенде, хотела спасти своего хозяина.

В Великобритании паб "Черная с**а" (The Black Bitch), ведущий свою историю еще с ХVІІ века, решил изменить название, после того, как подвергся обвинениям в расизме.

Об этом сообщает Daily Mail.

Местная легенда

По словам краеведов, "Черную с**у" назвали так в честь самки борзой. В честь собаки в городе построена статуя. Черная самка борзой также является частью герба города Линлитгоу. Местная легенда гласит, что храброе животное пыталось спасти своего хозяина от голода.

Якобы владельца собаки приговорили к голодной смерти на острове посреди озера близ города. Животное ежедневно плыло к острову с едой для него. Когда это было обнаружено, собаку приковали к дереву на другом острове, чтобы ее постигла та же участь, что и хозяина. Горожане воспринимали верность и храбрость животного как свой символ.

Возмущение местных

Теперь заведение будет называться "Черная гончая".

Генеральный директор сети пабов Ник Маккензи, к которой входит и это заведение, убежден, что компания приняла правильное решение, потратив "много месяцев на обсуждение".

Разъяренные местные жители в социальных сетях раскритиковали это решение

"Это уже День смеха, или шутка? Это же часть истории Линлитгоу";

"Это смешно, это часть истории города и символ верности".

Daily Mail

Отметим, что это уже пятое название паба, которое сеть пабов в Британии сменила в 2021 году после того, как в начале года они решили переименовать три паба под названием The Black Boy ("Черный парень") и The Black's Head ("Черная" голова").

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