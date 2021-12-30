В Британии банк по ошибке перечислил клиентам 130 млн фунтов

Банк опасается, что некоторые люди уже потратили деньги, поэтому вернуть наличные деньги будет труднее.

В Великобритании банк Santander по ошибке отправил клиентам 130 миллионов фунтов стерлингов.

Об этом сообщает Mirror.

Деньги получили около 75 тыс. человек и компаний. Ошибка произошла, когда разовые и регулярные платежи с 2000 счетов корпоративных клиентов были совершены дважды. Платежи включали заработную плату либо средства от поставщиков. Второй платеж ошибочно был произведен непосредственно из резервов банка.

Банк опасается, что некоторые люди, получавшие платежи дважды, уже потратили деньги, поэтому вернуть наличные будет труднее. Задание усложняет то, что большая часть денег поступила на счета конкурирующих в Santander банков. Они неохотно возвращают деньги. Santander не только общается с конкурентами, но и пытается обратиться к некоторым клиентам, чтобы вернуть деньги. Сообщается, что часть наличных денег уже удалось вернуть, но сколько именно — не уточняется.

"Мы будем настойчиво работать со многими банками по всей Британии, чтобы исправить повторяющиеся транзакции в ближайшие дни" — заявили в финучреждении.

Напомним, что в США женщина нажала не ту кнопку и сорвала джекпот.

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