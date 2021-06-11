В Британии дальнобойщик припарковал фуру под мостом, чтобы спасти мужчину от суицида (фото)

Водитель оставил фуру под мостом, пока мужчину не увели в безопасное место.
В Британии водитель грузовика спас юношу, который намеревался прыгнуть с моста. Водитель увидел молодого человека, который сидел на краю моста, припарковал фуру прямо под тем местом, где был юноша.
Об этом пишет Mirror.
Так, мужчина перелез через перила моста и сидел на выступе, глядя на проезжую часть. Когда водитель грузовика заметил юношу, который взобрался на мост и был крайне близко к краю, он подъехал к обочине и припарковался, оставив грузовик прямо под той частью моста, где сидел молодой человек.
Десятки людей высоко оценили действия водителя грузовика. Один из пользователей заметил: "Молодец, водитель грузовика. Надеюсь, мужчина на мосту получит необходимую помощь". Другой же добавил: "Дальнобойщик — хороший человек и заслуживает самого высокого уважения".
Прохожий разместил фото с моста на автомагистрали M62, чтобы привлечь внимание к ситуации.
Напомним, 34-летний житель Пустомытов, недалеко от Львова, хотел прыгнуть на контактную сеть с моста. От смерти его спасли полицейские и жена, умоляла мужа остановиться.