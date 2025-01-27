В Британии массово переходят на 4-дневную рабочую неделю — "светит" ли такое Украине?

Двести британских компаний перешли на постоянную четырехдневную рабочую неделю для всех своих сотрудников без потери заработной платы.

Об этом пишет The Guardian.

В этих компаниях, среди которых представлены благотворительные, маркетинговые и технологические, работают более 5000 человек.

Сторонники четырехдневной рабочей недели говорят, что пятидневная неделя является пережитком прошедшего экономического периода. Джо Райл, руководитель Фонда 4 Day Week, сказал, что "5, пятидневная рабочая неделя была изобретена 100 лет назад и больше не соответствует цели. Мы давно опоздали на обновление".

По его словам, четырехдневная неделя дает людям на 50% больше свободного времени и свободу жить более счастливой и насыщенной жизнью.

В издании отмечается, что традиционные модели работы были перевернуты во время пандемии Covid-19. До сих пор многие работники борются за право продолжать работу дома, не говоря уже о сокращении рабочих дней.

Некоторые работники, все еще пользующиеся гибкостью удаленной работы, отказываются от выполнения обязанностей об офисной работе. В частности, группа сотрудников Starling Bank уволилась после того, как исполнительный директор требовал, чтобы тысячи работников чаще посещали офисы.

Согласно опросу Survation, 58 процентов населения Британии надеются, что трехдневные выходные станут "нормальным способом работы" к 2030 году.

Консерваторы же предупреждают, что переход на 4-дневную рабочую неделю негативно повлияет на бизнес и экономический рост.

Заметим, что в Украине такая возможность даже не рассматривается – учитывая войну и тяжелую экономическую ситуацию. Кроме того, вскоре может добавиться еще одна проблема – нехватка рабочей силы, ведь миллионы наших соотечественников уехали за границу.

Ранее сообщалось, что в Канаде протестировали четырехдневную рабочую неделю.

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