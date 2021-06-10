В Британии мужчина выжил после того, как у него остановилось сердце на 21 минуту: как ему это удалось

У британца была закупорка коронарной артерии.

В Лондоне 22-летняя дочь спасла жизнь отца, у которого на 21 минуту остановилось сердце. Она выполняла все действия, которые ей говорил оператор лондонской службы скорой помощи.

Об этом 9 июня пишет Metro.

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Более года назад бизнесмен Николас начал чувствовать постоянную боль в груди, но подумал, что это просто последствия простуды. Впоследствии Алайя пришла к отцу, но вскоре он потерял сознание. Девушка вызвала "скорую" и пока ехали медики, оператор говорил британке, что и как нужно делать для оказания первой помощи.

Так, дочь сделала отцу искусственное дыхание и ждала бригада медиков. В больнице, куда госпитализировали мужчину, обнаружили, что причиной ухудшения самочувствия была закупорка коронарной артерии.

"Когда я увидела, что мой отец потерял сознание, я знала, что с ним произошло что-то серьезное. Я знала, что должна действовать быстро, поскольку он не дышал", — сказала девушка.

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Пациента на месяц ввели в состояние искусственной комы и отвезли в отделение интенсивной терапии. К счастью, мужчина выздоровел, хоть и не сразу обратился к медикам. Национальная служба здравоохранения Великобритании сообщила, что Николас Сантис оказался одним из 8,6% пациентов в стране, переживших остановку сердца вне больницы.

"Я оставил этот мир 21 минуту. Я понимаю, что мне повезло остаться в живых. Я безмерно благодарен моей дочери и каждому, кто был рядом и помог", — сказал Николас.

Напомним, в пригороде британского Борнмута рыбалку экстренно госпитализировали после того, как ему в рот "запрыгнула" поймана рыба. Мужчина перестал дышать и пережил остановку сердца прямо на пирсе курорта Боскомб.

Как сообщалось, в Китае мужчина не выдержал напряжения и умер прямо во время собеседования на работу. Мужчину сразу госпитализировали в ближайшую больницу, но медики не смогли реанимировать пациента. Он умер от остановки сердца.

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