В Британии осудили врача, который отморозил себе ноги: что известно

Хирург Нил Хоппер / © SWNS

Реклама

В Великобритании 49-летнего хирурга Нила Хоппера приговорили к 32 месяцам заключения за мошенничество и хранение запрещенных материалов. Как установил суд, врач сознательно отморозил себе ноги сухим льдом, чтобы их ампутировали, и скрыл истинную причину от страховых компаний.

Об этом пишет The Guardian.

В апреле 2019 года Хоппер довел конечности до такого состояния, что врачам пришлось провести ампутацию. Он сообщил страховым компаниям Aviva и Old Mutual Health, что причиной якобы стал сепсис, хотя на самом деле травмы были самозабвенными. По ложным искам хирург получил 466 653,81 фунта стерлингов. Эти средства он потратил на покупку кемпера, джакузи, дровяной печи и строительные работы в своем доме.

Реклама

Прокуратура отметила, что мотивом действий врача был его сексуальный интерес, связанный с ампутацией. В ходе расследования также обнаружили, что Хоппер хранил экстремальные порнографические материалы, в частности связанные с сайтом EunuchMaker. Он признал себя виновным по двум пунктам в мошенничестве и по трем обвинениям в хранении запрещенных материалов.

После ареста в марте 2023 года Хоппера отстранили от работы. В декабре его исключили из медицинского реестра, а жена подала на развод.

Хотя представители Национальной службы здравоохранения Великобритании заявили, что пациентам бывшего хирурга ничего не угрожает, часть из них обратилась к юристам с подозрениями, что некоторые медицинские вмешательства могли быть ненужными.

Напомним, миллионы людей начинают свое утро с кнопки «повтор» на будильнике. Но эта привычка, предупреждает американская медсестра Джордан Брасс, вредит организму и делает день более стрессовым.