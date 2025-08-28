В Британии продают один из самых загадочных домов страны: цена впечатляет

Изолированный дом в Великобритании. Фото: Strutt & Parker

Реклама

В деревне Хабберли недалеко от Шрусбери (графство Шропшир, Великобритания) выставили на продажу дом, который может считаться одним из самых уединённых в стране. Коттедж расположен прямо среди леса, на территории бывшей медной шахты XIX века, и сохранил элементы своего промышленного прошлого.

Об этом сообщило издание The Sun.

Дом с двумя спальнями имеет площадь более 130 квадратных метров. Его возводили как жилье для руководителя шахты, поэтому архитектура сочетает практичность и солидность. Внутри — просторная гостиная длиной почти 8 метров с кирпичным камином, деревянными полами и открытыми балками, которые добавляют помещению уюта. Кухня выполнена в формате open space, с современным обустройством. Есть и отдельная семейная ванная комната, а также веранда с выходом на террасу.

Реклама

Изолированный дом в Великобритании. Фото: Strutt & Parker

Недвижимость расположена на участке почти полгектара, который сейчас превращен в сады с редкими декоративными растениями. Отсюда открываются виды на холмы Шропшира. При этом территория не потеряла исторической аутентичности: здесь до сих пор стоит дымоход старой котельной, а также шахтный колодец, который сейчас огорожен из соображений безопасности.

Изолированный дом в Великобритании. Фото: Strutt & Parker

Агентство Strutt & Parker, которое занимается продажей, подчеркивает, что жилье тщательно модернизировали. Владельцы сохранили высокие потолки и оригинальные архитектурные детали, но при этом добавили все удобства, необходимые современному жильцу.

Изолированный дом в Великобритании. Фото: Strutt & Parker

Цена коттеджа составляет £520 тысяч (примерно 25 миллионов гривен). По словам агентов, это идеальный вариант для тех, кто ищет абсолютную тишину, приватность и в то же время хочет жить среди природы с историей.

Напомним, на карте Земли существует уникальное место с координатами 0° широты и 0° долготы. Именно оно считается «нулевой точкой» планеты. Но мало кто знает, что за этой отметкой стоит целая история.