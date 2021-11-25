В Британии "раскрыли" секреты скидок Черной пятницы: как сэкономить деньги и не попасть на удочку мошенников

Как оказалось, на самом деле скидки не так уж велики.

Черная пятница или Black Friday традиционно радует многих большими скидками. В этом году день распродаж приходится на 26 ноября, но многие сервисы и магазины уже выставили хорошие скидки. Однако стоит понимать, что на самом деле многие товары имеют не лучшую цену и были дешевле в 2021 году.

Об этом пишет The Mirror.

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Отмечается, что некоторые товары в Британии, рекламируемые как распродажи Черной пятницы, на самом деле были дешевле в начале 2021 года. Исследования с сайта LovetheSales показали, что некоторые категории одежды, техники и аксессуаров были дешевле в течение года, чем в текущую неделю Black Friday.

Например, скидки на женскую обувь на самом деле были лучше в мае, чем сейчас, а скидки на ноутбуки – в июне. Кроме того, среди товаров, которые были дешевле в течение года: один из ручных пылесосов (в июле стоил на 1475 грн меньше, чем сейчас); кусторез (цена в мае была ниже на 39%, чем сейчас), набор зубных щеток одной из популярных компаний (в июле стоил на 640 грн дешевле, чем до дня больших скидок) беспроводные наушники (в апреле были на 10% дешевле, чем сейчас ).

Как сэкономить деньги на Черную пятницу:

Используйте правильные инструменты. К примеру, веб-сайты, которые помогают проверить "исторические" цены на любой товар у розничных продавцов. Это поможет найти самые лучшие предложения. Добавьте товар в корзину, а затем ничего не делайте. Оставьте свои товары в корзине, а затем просто выйдите из сайта. Некоторые розничные продавцы будут отправлять вам электронное письмо с кодом скидки, чтобы побудить вас завершить заказ.

Как обезопасить себя во время покупок в Сети

Киберпреступники могут использовать ваши личные данные, чтобы открывать кредитные карты и банковские счета на ваше имя, совершать покупки с помощью ваших счетов, получать кредитные авансы. Этот сезон может стать прибыльным временем года для преступников, справедливо полагающих, что потребители могут немного снизить настороженность во время спешки по лучшим предложениям на популярные товары.

"Во-первых, помните, что если что-то в Интернете кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, то, вероятно, это так. Если продавец действительно продает очень высокий спрос, ожидайте, что цена будет высокой. Если вы с предосторожностью относитесь к сайта, исследуйте его — Google переполнен отзывами розничных продавцов. Онлайн-обзоры можно подделать, поэтому если вы не видите ничего, кроме положительных отзывов, и не можете определить, являются ли авторы законными, следуйте своим инстинктам", — советует Том Гаффни, консультант по безопасности.

Создание надежных онлайн-паролов также является хорошим способом обезопасить себя от мошенничества.

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