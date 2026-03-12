Генетический сюрприз природы Фото иллюстративный / © Associated Press

В зоопарке Великобритании на свет появился детеныш одного из самых редких животных планеты — окапи. Из-за необычного вида этого млекопитающего часто описывают как сочетание сразу нескольких видов: он имеет пропорции, похожие на коня, полосатые ноги, как у зебры, и напоминающую жирафу голову.

Об этом сообщает BBC.

Несмотря на такой необычный облик, окапи не является гибридом. Это отдельный вид, который считается самым близким современным родственником жирафы. Животные имеют общее эволюционное происхождение, хотя в окапе значительно более короткая шея. Одной из характерных особенностей этих млекопитающих очень длинный синевато-фиолетовый язык, которым они могут даже доставать до собственных глаз.

Окапи / © ВВС

Полосатый рисунок на задних ногах и крупе помогает окапе маскироваться среди густой растительности тропических лесов. В природной среде такой узор также помогает детенышам не терять мать в густых зарослях.

Единственным природным ареалом этих животных остаются тропические леса Демократической Республики Конго. Из-за скрытого образа жизни и труднодоступности региона окапи долгое время оставались загадкой для науки — их открыли только в начале ХХ века. За это животное даже получило неофициальное прозвище «африканский единорог».

Сегодня вид находится под угрозой исчезновения. Основными причинами сокращения населения считают вырубку лесов, браконьерство и нестабильную ситуацию в регионе проживания. Именно поэтому рождение каждого детеныша в зоопарках имеет большое значение для международных программ по сохранению вида.

Первые недели жизни новорожденного

Окапи провело свои первые дни в специальном помещении с пониженным освещением, имитирующим природные условия тропического леса. В дикой природе самки обычно прячут малышей в густой растительности, чтобы оградить их от хищников.

Сейчас детеныш уже окреп и начал выходить на первые прогулки в вольере вместе с матерью. По словам специалистов, появление такого малыша — важное событие для зоологов и еще один шанс сохранить этот редкий вид.

Напомним, взрослые животные окапи могут достигать около 1,5 м в высоту в холке, а длина их тела достигает примерно 2,4 м.