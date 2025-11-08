В Британии существует необычный отель, где вашим соседом будет не человек: почему туда выстроились очереди

В Великобритании работает мини-отель, где вашим соседом может стать пони / © kr2012.com

На севере Великобритании действует необычный мини-отель, который обязательного понравится любителям живой природы. Однако, посетители должны быть готовы что их соседом может оказаться не человек, а милый шотландский пони Безил.

Об этом пишет The Mirorr

28-летняя Бриттани Спархэм открыла свой дом для отдыха, а именно — переоборудованную конюшню вблизи Тергартона в Ноттингемшире. Поскольку жилье имеет общую стену с конюшнями, она сделала специальную дверь, чтобы гости могли видеть своего соседа: 12-летнего миниатюрного шотландского пони Безила.

Этот сарай стал невероятно популярным среди туристов-любителей животных. Арендовать дом, расположенный на территории поместья 17 века, можно минимум на две ночи, стоимость начинается от 360 фунтов стерлингов (примерно 19 808 тысяч гривен).

«Сначала у нас была идея просто сдать хозяйственное здание в аренду, поскольку из-за Covid наблюдался огромный наплыв людей, которые искали места для отдыха. Но поскольку конюшня Безила расположена рядом, мы подумали, почему бы не сделать что-то действительно уникальное и не открыть дверной проем между двумя комнатами, чтобы гости могли видеть нашего пони», — рассказала Бриттани.

Женщина также отметила, что такое решение положительно повлияло на Безила, поскольку у него всегда есть компания, много суеты и внимания.

В Великобритании есть мини-отель, где вашим соседом будет пони / © kr2012.com

«Бэзил — очень спокойный. Он любит играть с друзьями в поле днем, но также очень радуется, когда может зайти в свою конюшню на ночь. Мы просто открываем ворота с поля и он сам забегает внутрь. Он знает, что получает много внимания и все сено на ночь только для себя», — отметила Спархем.

Сарай оборудован кухней, ванной комнатой, двуспальной кроватью и двухъярусными кроватями, что позволяет разместить четырех человек. Гости имеют доступ к открытому очагу с грилем для барбекю и уличной хижине, а также могут прогуляться по мосту, чтобы полюбоваться коровами, овцами и лошадьми.

Благодаря видео, которые гости публиковали в социальных сетях, проживание в этой конюшне быстро стало вирусным и чрезвычайно популярным. Бриттани отмечает, что бронирование иногда расписано на год вперед.

Несмотря на то, что гостям запрещено кормить пони Безила, они могут расчесывать его специальными инструментами и, по желанию, помочь убрать его конюшню. На платформе «Airbnb» есть предупреждение, что из-за проживания рядом с пони, возможны характерные шумы и запахи.

«Незнакомцы иногда реагируют неоднозначно: людям кажется, что здесь может быть неприятный запах или слишком шумно, но всем, кто здесь останавливается, — нравится. Многие люди влюбились в дерзкий характер Безила и часто возвращаются. Некоторые гости, которых мы принимали, возвращались семь или восемь раз за эти годы. Он у нас уже более 10 лет, с тех пор, как ему исполнилось всего два года, поэтому он очень любимый и уважаемый член нашей семьи», — подчеркнула Британи.

В Великобритании есть мини-отель, где вашим соседом будет пони / © kr2012.com

На прилегающих выгонах возле конюшни также проживает немало других животных: стадо высокогорных коров, гебридские овцы, лошади, свиньи, куры и норвежские лесные коты.

За пять лет работы проекта большую часть времени все шло без проблем, однако случился один курьезный случай. Как рассказала Бриттани, которая живет на территории и пристально следит за порядком, спасенная овца-озорница однажды заскочила в комнату для гостей и испачкала всю кровать непосредственно перед их заселением.

Хотя это стало неожиданностью, гости отнеслись к инциденту с юмором, а персонал успел все убрать. Однако после этого случая овцам запретили ночевать в помещениях для туристов.

