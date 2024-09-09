В Британии вылупился "самый смертоносный птенец в мире": что это за птица

В парке птиц Birdland, расположенном в Котсуолдсе, произошло знаковое событие — впервые в истории парка удалось вывести птенца южного казуара. Эти птицы известны как одни из самых больших и опасных нелетучих птиц на планете.

Об этом пишет The Telegraph.

Южный казуар славится своей опасностью благодаря огромным когтям, мощным ногам и агрессивному поведению при угрозе. Есть случаи, когда эти птицы становились причиной смерти людей, как, например, трагический случай во Флориде, когда домашний казуар напал на 75-летнего Марвина Хаджоса.

Это достижение важно для парка диких животных Bourton-on-the-Water, где на протяжении более 25 лет пытаются размножать казуаров. Птенец, появившийся благодаря программе Eaza Ex-situ (бывшая Европейская программа по сохранению видов), стал только четвертым птенцом такого вида, что вывелось в Европе в этом году, и первым в Великобритании с 2021 года.

Родители птенца – самец из Avifauna в Нидерландах и самка из Франкфурта, Германия – проживают вместе в Birdland с 2012 года. Директор Birdland, Алистер Кин, отметил: «Многолетний труд команды дал плоды, когда мы увидели, как этот замечательный розовый птенец начинает исследовать свое новое окружение под наблюдением заботливого отца».

Южные казуары имеют когти, похожие на ножи, длиной до 10 см. Эти птицы имеют репутацию одних из самых опасных в мире, и их размер, скорость и сила в сочетании с острыми когтями заставляют с большой серьезностью относиться к их уходу. Для наблюдения за гнездом используются видеокамеры, чтобы не беспокоить птиц во время инкубации.

Самец казуара отвечает за высиживание яиц и воспитание птенцов, являющихся редкостью среди животных. После выведения птенцов он ведет их к местам кормления, защищает и учит их правилам жизни. Молодые птицы остаются с отцом до 16 месяцев.

Название «казуар» происходит от двух слов из папуасского языка: «кассу» (что означает «рогатый») и «вары» (что означает «голова»), принадлежащие к каске на голове птицы.

Несмотря на то, что южные казуары не способны летать, они являются быстрыми бегунами, достигая скорости до 31 мили в час. Кроме того, эти большие птицы могут прыгать на высоту до 2 метров и даже плавать.

Напомним, в Чернобыльском биосферном заповеднике зарегистрирован новый вид птицы — мартин скальный (Larus michahellis). Это 226-й вид птиц в заповеднике. Мартын был замечен 6 мая 2023 года на левом берегу реки Припять.

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