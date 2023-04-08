В Бурятии под контролем пожарных сжигали траву: сгорело полсела (видео)

Крестьянам-погорельцам местные власти выдали по 10 тысяч рублей и доски как возмещение ущерба.

Бурятские пожарные планово выжигали сухую траву в поле у села Солонцы и случайно сожгли полсела.

Об этом случае сообщила местная телерадиокомпания "Тивиком", а видео пожарища распространяют в соцсетях.

В бурятской деревне Солонцы пожарные жгли траву в поле и при этом сожгли полдеревни. Для компенсации сгоревшим жителям выдали доски и по 10 тысяч рублей на руки.



Айда! pic.twitter.com/VnPHt5cu5z — восхищённый болгарин™ (@dedzaebal) April 8, 2023

По словам очевидцев, сжигание травы происходило от контроля местных МЧСников и в начале проблем не возникало. Но когда пламя почти догорело, огонь вспыхнул с новой силой и перекинулся на ограды, хозяйственные и жилые постройки.

Местная жительница рассказала, что на ее дворе сгорели приобретенные на зиму три машины дров, сараи и заборы, только чудом с помощью соседей удалось спасти жилой дом.

Пожарные объясняют, что ЧП произошло из-за отсутствия в селе минерализованной полосы, которую должна была проложить местная администрация.

Жителям села "щедро" возместили нанесенный ущерб. Чиновники выдали погорельцам доски для ремонта и по 10 тысяч рублей (около $80) на руки.

Напомним, председатель Республики Бурятия Алексей Цыденов на российско-монгольской ярмарке в Улан-Уде купил ковер с изображением Владимира Путина.

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