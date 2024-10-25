В церкви на большом экране детям показали порнографию вместо слов песни (фото)

Школьники должны были спеть песню к празднику урожая, когда вместо текста гимна на экране появилась "абсолютная мерзость".

Дети в возрасте шести лет подверглись влиянию "абсолютной непристойности", когда на большом экране церкви вместо текстов песен появилось изображение с рейтингом 18+.

Об этом пишет Mirror.

Ученики начальной школы общины Хорнси в Восточном Йоркшире, Великобритания, посещали соседнюю Объединенную реформатскую церковь, чтобы спеть песню в честь праздника урожая. Слова одной из песен были якобы заменены на порнографические изображения.

Один из родителей, пожелавший остаться неизвестным, рассказал: "Одну минуту дети поют "Мы пашем поля и разбрасываем", а в следующую церковь показывает ученикам полную грязь. Шести- и семилетние дети были шокированы и не знали, куда смотреть".

Церковь / Фото: Google Maps

Учителя бросились к проектировавшему изображение ноутбуку в отчаянной попытке минимизировать нанесенный ущерб. Родители получили письма от работников школы, где обучается 500 учащихся. Они также обратились к работникам службы безопасности городского совета, чтобы те помогли детям, которые находятся в тяжелом положении.

В письме, отправленном в день инцидента, дети читали текст песни на экране, который обслуживали церковные волонтеры, когда появился "неприемлемый контент". Они добавили, что экран был включен только "несколько секунд", и что они не уверены, поняли ли дети, что случилось. Директор школы связался с церковью, чтобы разобраться с инцидентом.

Напомним, мужчина снимал на видео, как занимается сексом с женщиной. Пикантные кадры он присылал невестке любимой.

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