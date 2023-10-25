В Чехии сбросили миллион долларов с вертолета: люди собирали деньги в пакеты (фото, видео)

Ловить деньги пришло около 4 тысяч человек.

В Чехии сбросили миллион долларов на поле с вертолета.

Об этом пишет Brainee.

Порадовал людей инфлюенсер и ведущий Камил Бартошек, более известный как Kazma.

Сначала предполагалось, что сумасшедшую сумму получит один человек. Kazma устроил конкурс, где поставил задачу расшифровать код в его авторском фильме Onemanshow: The Movie. Впрочем, никто не смог догадаться, что именно было зашифровано в ленте, поэтому он придумал альтернативный план.

"Они были рядом с тобой с самого начала. Честно говоря, я не знаю, что будет с этой кучей денег. Теперь мы все вместе можем закончить историю этого фильма. Дайте нам знать, что, по-вашему, мне нужно с ними делать. Дайте нам несколько дней, и мы придумаем план Б", – написал он тогда в Instagram.

Позже Бартошек объявил, что решил раздать миллион долларов однодолларовыми купюрами зарегистрировавшимся на его сайте людям. Он отправил им электронное письмо в шесть утра в воскресенье с закодированной информацией, где в этот день он сбросит деньги с вертолета.

В Чехии сбросили миллион долларов с вертолета / Фото: скриншот с видео

Тот, кто правильно расшифровал локацию и вовремя прибыл в поле близ города Лиса-над-Лабем под Прагой, мог ловить их столько, сколько удастся.

В Чехии сбросили миллион долларов с вертолета / Фото: скриншот с видео

В Чехии сбросили миллион долларов с вертолета / Фото: скриншот с видео

На видео, появившемся в Сети, видно, как люди бегают по полю с пакетами, пытаясь собрать как можно больше однодолларовых купюр. По словам Бартошека, на "сбор банкнот" пришло около четырех тысяч человек.

Интересно, что к каждой банкноте прикреплен QR-код со ссылкой на платформу Donio, где они могут пожертвовать на доброе дело.

Напомним, в США женщина забыла в поезде сумку с 12000 долларов наличными. Стало известно, кто обнаружил утраченное.

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